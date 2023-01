Prefeitura disponibiliza o pré-natal odontológico para prevenção de riscos à mãe e ao bebê

MANAUS — Um dos serviços ofertados pela Prefeitura de Manaus na atenção à saúde das gestantes é o pré-natal odontológico, que nem sempre é lembrado pelas usuárias. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) destaca que o acompanhamento com o cirurgião-dentista é fundamental para a prevenção de riscos à saúde da mãe e do bebê, e pode ser acessado em 141 unidades básicas do município.

No último quadrimestre do ano passado, de setembro a dezembro, 7,2 mil grávidas realizaram o pré-natal odontológico nas unidades da Semsa, o que representa cerca de 81% das gestantes cadastradas na rede.

A cirurgiã-dentista Shirley Passos, técnica da Gerência de Saúde Bucal da Semsa, explicou que esse tipo de consulta pode ser feita em todas as fases da gestação, inclusive após o nascimento do bebê, quando ele deve ser levado para realizar ao menos duas consultas odontológicas no seu primeiro ano de vida.

“O pré-natal odontológico visa tratar os problemas bucais relacionados à cárie e doença periodontal, e também prevenir possíveis agravos que possam desencadear problemas com a saúde do bebê, como aborto espontâneo, partos prematuros, pré-eclâmpsia e baixo peso ao nascer. Quadros de gengivite, hiperplasia gengival, granuloma piogênico e alterações salivares são alguns dos problemas que podem acontecer com frequência na gestação”, informou.

A cirurgiã-dentista observou que o atendimento odontológico das gestantes ainda é um assunto controverso, principalmente por conta de mitos, baseados em crenças antigas, de que existem problemas bucais característicos da gravidez, e que cessam após o nascimento do bebê. Alguns mitos também podem levar à insegurança e até mesmo adiar o tratamento odontológico.

“A gestante precisa entender que nessas consultas o profissional realiza o diagnóstico de possíveis agravos bucais e presta orientações sobre diversos assuntos, como higiene bucal e práticas saudáveis, alimentação saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, amamentação exclusiva até os seis meses e efeitos prejudiciais do uso da chupeta e mamadeira. Então, só vai contribuir mais ainda com o acompanhamento realizado no pré-natal tradicional”, detalhou Shirley.

Atenção Primária

A Semsa Manaus realiza, rotineiramente, capacitações com as equipes de saúde bucal para qualificar a oferta do pré-natal odontológico, beneficiando as gestantes do município. Atualmente, 141 unidades básicas contam com essas equipes, distribuídas em todas as zonas geográficas da capital.

“Quando necessário, o cirurgião-dentista da atenção básica realiza o tratamento na própria unidade, mas em casos de maior complexidade, as usuárias recebem o encaminhamento para profissionais especializados nos Centros de Especialidades Odontológicas da Semsa”, pontuou Shirley.

Para acessar o serviço, as gestantes devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima, onde receberão as devidas orientações sobre agendamento, ou quais unidades das proximidades ofertam o serviço. A lista de unidades de saúde da Semsa pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br.