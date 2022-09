Prefeitura disponibiliza linhas de ônibus para atender ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), determinou que 16 linhas de ônibus, que circulam em todas as áreas da cidade, irão fazer uma viagem extra após a meia-noite, para atender os participantes do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, a ser realizado nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2022, no centro histórico da capital amazonense.

A medida visa dar mais conforto aos usuários de transporte coletivo, que irão acompanhar as apresentações culturais e visitar os estandes no local.

O vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico, destacou mais esse serviço oferecido a quem irá prestigiar o “#SouManaus Passo a Paço 2022”. E o IMMU informa ainda que, após observação e acompanhamento do primeiro dia de evento, será feito novo estudo para ampliar as linhas e o horário de atendimento.

“O Instituto está cumprindo a determinação do prefeito David Almeida quanto ao empenho necessário de todas as secretarias municipais, para fazer desse evento um sucesso. Por isso, estamos colocando à disposição dos participantes, além das linhas que operam até a meia-noite, mais 16 linhas, que já atendem o local, para fazerem mais uma viagem após a meia-noite, visando o público que utiliza o transporte”, disse.

Confira as linhas que irão fazer uma viagem a mais após a meia-noite:

112 – SANTO ANTÔNIO / CENTRO

121 – VILA MARINHO/T1/ CENTRO

126 – SIPAM/AVENIDA BRASIL/T1/ CENTRO

214 – CONJUNTO HILÉIA / CENTRO

219 – AUGUSTO MONTENEGRO/T1/CENTRO

227 – ALVORADA 3/ CENTRO

356 – RESIDENCIAL VIVER MELHOR/T1/ CENTRO

422 – OSWALDO AMÉRICO / CENTRO

500 – NOVO ISRAEL/T1/CENTRO

540 – OURO VERDE/T1/CENTRO

560 – T4/CIDADE DE DEUS/NOVA CIDADE/T1/ CENTRO

612 – JAPIIM/T2/CENTRO

676 – VALPARAÍSO / ALEIXO / CENTRO

448 – CIDADE DE DEUS/T1/CENTRO

440 – AMAZONINO MENDES II/T1/CENTRO

706 – MAUAZINHO/PANAIR/CENTRO

Assessoria