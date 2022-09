Prefeitura destaca avanços na obra de contenção de talude no Grande Vitória

MANAUS — As obras da Prefeitura de Manaus na rua Mangabeira, no bairro Grande Vitória, zona Leste, está prestes a ser entregue à comunidade, e nesta segunda-feira, 19/9, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, vistoriou o serviço no local.

“Estamos na etapa final, realizando a pavimentação e preparando a via para receber a sinalização, limpeza e alguns arremates. Vamos entregar tudo dentro dos conformes aos moradores, é o que determina o prefeito David Almeida”, afirma o secretário de Obras.

As obras no local iniciaram no segundo semestre de 2021, quando a área da rua Mangabeiras desbarrancou, ameaçando a integridade da residência no entorno.

De forma célere, a Prefeitura de Manaus intermediou a situação e deu início às obras de forma emergencial. “O incidente decorreu das fortes chuvas daquele período e foi agravado pelas construções irregulares, que sobrecarregaram o talude”, explica Renato.

Nesta segunda-feira, o secretário atestou a qualidade do serviço prestado pelos servidores da Seminf, que tiveram de pavimentar 250 metros de uma via íngreme, interligada à rua Curitiba, paralela à rua Mangabeiras, aplicando 210 toneladas de massa.

“Aqui, o serviço de infraestrutura foi completo”, atesta Renato. Ele categoriza: “fizemos, a priori, a contenção do talude, daí construímos essa via de acesso, implantamos rede de drenagem e, agora, finalizamos com a confecção da calçada, meio-fio, sarjeta e guarda-corpo”.

Asfalto para o Grande Vitória

O secretário afirma que os trabalhos de infraestrutura no bairro não param por aí. As equipes da Seminf seguem atuantes para levar asfalto de qualidade aos moradores.

“Aqui, nós já asfaltamos 25 ruas. Programamos outras 22 vias nas próximas semanas. Ou seja, o Grande Vitória está prestes a ver a revolução da pavimentação acontecer”, afirma.

Assessoria