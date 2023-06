Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro lança programa Cidade Empreendedora

Buscando incentivar os empreendedores do território do Rio Negro, a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, em parceria com o Sebrae Amazonas, lançou, no sábado, 03/06, o programa Cidade Empreendedora, visando fortalecer a cadeia produtiva sustentável e estimular o crescimento econômico no município, a fim de gerar emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população.

Desenvolvido pelo Sebrae, o Cidade Empreendedora é uma iniciativa que tem obtido resultados significativos em diversos estados brasileiros. O programa busca estabelecer parcerias entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil, promovendo a integração e a colaboração entre esses atores-chave.

Ao chegar em mais um município do Estado, o programa visa contribuir para a criação de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, fortalecendo as potencialidades econômicas locais, diversificando a matriz produtiva e atraindo investimentos para a região.

De acordo com o Gerente da Unidade de Empreendedorismo do Sebrae/AM, José Antônio Cardoso Fonseca, o Cidade Empreendedora atua em diferentes frentes, promovendo ações estratégicas para aprimorar a gestão pública, capacitar empreendedores, fortalecer as micro e pequenas empresas, fomentar a inovação e estimular a cultura empreendedora dentro das características da localidade, além de planejar as ações para o desenvolvimento do município.

“É importante essa parceria com a prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, para que a gente possa fazer de forma intensa a prática do empreendedorismo, desenvolver as atividades que já são características aqui do município e, ainda, uma retomada para a cadeia produtiva do peixe ornamental, que é o nossos grande desafio aqui”, explica Fonseca.

Uma das principais características do programa é a personalização das ações de acordo com as particularidades de cada município. Para o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, José Ribamar Fontes Beleza, a expectativa da execução do programa gira em torno das ações que foram planejadas dentro das especificidades do município.

“É um grande avanço para o nosso município. O Sebrae e a Prefeitura estão atuando juntos em prol da população, para que a gente trabalhe para ter bons resultados com o programa, principalmente na área do comércio e do desenvolvimento. Os principais beneficiários são as famílias que vão estar inseridas nessas atividades”, comenta o prefeito.

Através de uma agenda de trabalho conjunta, serão realizadas capacitações, consultorias, seminários e outras atividades que visam promover o empreendedorismo e a competitividade local.

Dentre as mais de 100 ações previstas até o fim do ano no município, uma das primeiras atividades do programa foi direcionada para os pescadores de peixes ornamentais: o curso Boas Práticas de Manejo e Saúde de Peixes Ornamentais, uma iniciativa da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Projeto Piaba, Cooperativa Ornapesca, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Secretária de Produção Rural do Amazonas (Sepror), por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (SEPA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Para o setor ainda é prevista a retomada das atividades da cadeia de peixe ornamental, além do fortalecimento para a pesca esportiva e sustentável; o município é considerado território dos tucunarés-açus. Para que seja possível recuperar o status de município que mais exporta peixes por ano, o programa também planeja a execução da primeira Feira Internacional do Peixe Ornamental.

O cronograma do Cidade Empreendedora também prepara a criação do Plano de Ordenamento Turístico (POT) e atividades voltadas para a gestão de marketing e fotografia para artesão; boas práticas da fabricação de farinha e seus derivados; boas práticas no cultivo do açaí; plantio de castanha; cultura do abacaxi e cultivo de frutíferas para a produção de polpas, e muito mais.