Prefeitura de Parintins decreta toque de recolher a partir deste domingo (9)

Para tentar conter o aumento dos casos de Covid-19 na cidade e restringir a circulação de pessoas, a Prefeitura de Parintins decretou toque de recolher entre 15h e 5h. A medida será válida a partir de domingo (10).

O prefeito Bi Garcia ainda determinou, no decreto, a redução da quantidade de passageiros em embarcações que fazem viagens intermunicipais. Barcos e navios estão autorizados a transportar até 40% de sua capacidade máxima, enquanto lanchas podem transportar até 60% da sua capacidade total. Viagens fluviais de Manaus para Parintins ocorrerão somente com autorização emitida pela representação do município na capital do estado.

Parintins já registrou 165 mortes pela doença. No total, foram confirmados 7.399 casos na cidade.

Em Presidente Figueiredo, o toque de recolher também está em vigor entre 22h e 5h. Porém, lojas e balneários podem funcionar durante o dia.

Presidente Figueiredo tem 4.117 casos positivos e 43 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia, conforme o boletim divulgado na sexta-feira (8). A cidade passou a contar com uma parceria com a Cruz Vermelha para o enfrentamento da Covid-19. Foram doados testes rápidos e materiais hospitalares ao município.

