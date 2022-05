Prefeitura de MG cancela show de Gusttavo Lima que custaria R$ 1,2 milhão

MINAS GERAIS — A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, cidade no interior de Minas Gerais, cancelou o show de Gusttavo Lima que teria um cachê de R$ 1,2 milhão. Marcados para o dia 20 de junho, o show da dupla Bruno e Marrone também foi cancelado.

Após a polêmica, a Prefeitura explicou, em comunicado, que o motivo do cancelamento seria uma “guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município e nem tampouco com a tradicional festa do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos”.

O prefeito de Conceição do Mato Dentro, Zé Fernando (MDB), compartilhou um vídeo lamentando a necessidade de adiar a apresentação de Gusttavo Lima.

Entenda o caso

A prefeitura da cidade Conceição do Mato Dentro (MG) organiza o evento da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos, que acontece entre os dias 17 e 23 de junho. O total destinado ao pagamento dos shows é de R$ 2,3 milhões. O valor do show do cantor Gusttavo Lima chamou atenção por custar mais da metade desse valor: custaria R$ 1,2 milhão aos cofres públicos do município.

Além do cachê, o contrato do cantor previa hospedagem para 40 pessoas da equipe dentro das especificações escolhidas pelo contratado, transporte para o artista, músicos, técnicos e produção, bem como gastos diários de alimentação, no valor de R$ 4 mil.

Segundo o município, os gastos se justificam porque a festa traz desenvolvimento para a economia local e o investimento público retornaria na forma de geração de renda, seja no comércio local, hospedagem, bares e restaurantes, entre outras atividades.