Prefeitura de Manaus vai contratar 500 profissionais de saúde

O prefeito de Manaus David Almeida anunciou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (14), no posto de testagem Studio 5, a contratação de 500 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, devido ao afastamento de cerca 1.500 funcionários diagnosticados com Covid-19.

Ainda segundo o prefeito, devido a explosão de casos, o decreto emergencial que iria vencer na próxima semana, será estendido por mais seis meses, o que irá ajudar na vacinação de crianças de 5 anos a 11 anos que inicia na próxima semana.

“Não é estado de calamidade, é estado de emergência e em função disso, nós vamos precisar contratar aproximadamente quinhentos profissionais para trabalharem nos nossos centros de vacinação, que vamos iniciar segunda-feira (17) a vacinação das crianças em quatro pontos pra vacinação”, explicou.

Os pontos de vacinação para as Crianças serão no Shopping Via Norte, SESI Clube do Trabalhador, Centro de Convivência da Família Madaglena Arce Daou e Praque da Criança.

Ministro da Saúde em Manaus

Ainda na coletiva o prefeito de Manaus anunciou a visita do ministro da saúde, Marcelo Queiroga também na segunda-feira (17) e renovação da parceira da prefeitura com o programa federal ‘Mais Médicos’ em Manaus, que se encerraria no próximo dia primeiro de fevereiro.

“Esse contrato se encerraria agora no dia primeiro de fevereiro, ontem mesmo eu falei com o ministro da saúde e o ministério da saúde vai renovar esse convênio por mais seis meses. Essa contratação emergencial se dá em função da necessidade do momento, até que se finalize o nosso certame, o nosso concurso público pra contratação de duas mil e uma pessoas para trabalharem nas nossas unidades de saúde”, completou David.