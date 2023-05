Prefeitura de Manaus vai apoiar “Marcha para Jesus”

A 29ª edição da “Marcha para Jesus” promete reunir mais de 600 mil fiéis nas ruas da capital amazonense, no dia 10 de junho. Com o apoio da Prefeitura de Manaus, o tema deste ano será “Deixo-vos a paz, a minha Paz vos dou”, baseado em João, capítulo 14, versículo 27.

A caminhada é organizada por cinco mil igrejas evangélicas agregadas à Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam) que, após dois anos de encontros virtuais por causa da pandemia, voltou a ser presencial no ano passado.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscul), Osvaldo Cardoso, explicou que a caminhada faz parte do calendário oficial da cidade e conta com o apoio da matriz de responsabilidade.

“Nós, da Manauscult, estamos fomentando todas as manifestações culturais na nossa cidade. A ‘Marcha para Jesus’ é uma das maiores e acontecerá em junho. Este ano, a grande atração é a cantora Aline Barros, e também conta com dois eventos, no formato de ‘esquenta’, que antecedem o dia 10 de junho”, informou o diretor-presidente.

Público

De acordo com a Omeam, a expectativa é de reunir mais de 600 mil pessoas durante todo o percurso do evento, que contará com o apoio de dez trios elétricos. O horário de concentração previsto é 14h, na praça da Saudade, na rua Ferreira Pena, Centro. A partir das 15h, começa a caminhada e segue até o Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, na zona Centro-Oeste. O evento será marcado por louvores, orações e um grande clamor em prol da nação brasileira.

A cantora Aline Barros é a grande atração da 29ª edição da “Marcha para Jesus”. Em sua participação, Aline gravará, pela primeira vez, na capital amazonense, seu DVD, celebrando 30 anos de ministério. Será um momento histórico para os participantes da Marcha em 2023.

‘Esquenta’

O “esquenta da Marcha Para Jesus 2023” é a novidade desta edição, com a apresentação das bandas locais do cenário gospel amazonense, nos dias 27 de maio e 3 de junho, na casa de praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. O evento será realizado pela Omeam, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi e Manauscult.

Celebração gospel

A “Marcha para Jesus”, realizada desde 1994, é um dos grandes eventos a céu aberto do mundo, sendo uma iniciativa pacífica, que reúne igrejas evangélicas de Manaus em prol da união pela fé cristã, com a participação de toda a população manauara.

“Eu me sinto orgulhoso por nossa geração conseguir estabelecer a ‘Marcha para Jesus’, em Manaus. Lembro do início, quando eu e os pastores Valter de Nazaré e Eriveuto Paiva segurávamos a corda em volta do trio. Hoje em dia, quem faz a segurança é o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas. Sentimos muito orgulho de termos o apoio da Prefeitura de Manaus e do governo do Amazonas”, destacou o presidente da Omeam, Valdiberto Rocha.

A Marcha faz parte do calendário oficial da cidade de Manaus desde outubro de 2005, quando a Lei nº 889 foi sancionada. O evento acontece em todo o território nacional e em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros.

“Isso para nós é uma grande unidade, uma grande vitória, que nós queremos deixar para as próximas gerações de fiéis. Para nós, o sentimento é de muita gratidão com esses 30 anos de marcha, pois vale a pena ver aquele povo abençoado, louvando a Deus, os pastores e pastoras em união e harmonia, agradecendo por termos a dádiva da vida”, expressou o membro da Omeam, Valter de Nazaré.