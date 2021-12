Prefeitura de Manaus vai abrir processo seletivo para a Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semmas), abrirá Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação, em caráter emergencial e temporário, de 12 analistas municipais em Direito, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Químico e Geógrafo. As inscrições, que serão gratuitas, começarão na próxima segunda-feira, 13/12, à 00h, e prosseguem até o dia 20/12, até 23h59, e deverão ser feitas diretamente no site da secretaria (www.semmas.manaus.am.gov.br).

O edital do PSS foi publicado na noite desta quinta-feira, 9/12, no Diário Oficial do Município (DOM). A carga horária será de 40 horas semanais e com uma remuneração de R$ 2.124,28. A contratação dos profissionais terá duração de 12 meses.

O secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, informou que o PSS segue a orientação do prefeito David Almeida, que começa a reestruturar o órgão, que teve seu quadro reduzido em 2020 através da Lei n° 2.625, de 1º de julho de 2020.

“Estamos avançando aos poucos na reestruturação da Semmas, que nos últimos anos foi desarticulada. Ao invés de ser uma secretaria de referência, pois Manaus é a capital de um dos Estados mais importantes do mundo quando se fala em meio ambiente, a secretaria sofreu com medidas de enfraquecimento e perdeu espaço. O estado de abandono que encontramos os parques municipais foi o indicador do que ocorreu nos últimos anos na administração municipal”, enfatizou Stroski.

Stroski disse ainda que a equipe técnica da Semmas já começou a preparar o concurso público para 2022. “Estamos desburocratizando nossos procedimentos, sem prejuízo do adequado controle ambiental. Além do concurso, cujos procedimentos internos já iniciamos, a Semmas ganhará um novo prédio, moderno, mas com todos os elementos de construção sustentável, localizado no parque dos Bilhares. Muitas novidades que o prefeito David Almeida está trabalhando para a melhoria dos serviços prestados pela secretaria”, completou.

Gratuitas

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado da Semmas serão publicadas nos sites da Prefeitura de Manaus e da Semmas, além dos perfis oficiais da secretaria nas Redes Sociais(@semmasmanaus).