Prefeitura de Manaus ultrapassa 35 mil atendimentos no ‘Sabadão da Saúde’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus realizou 36.487 atendimentos durante a terceira edição do “Sabadão da Saúde”, promovido no último sábado, 20/8, em 106 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O número superou o quantitativo das duas primeiras edições do mês de agosto, que somaram mais de 27 mil atendimentos.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, disse que o movimento foi muito satisfatório, e a população aproveitou a oferta de diversos serviços de saúde, das 8h às 16h. A estratégia da secretaria busca oferecer um horário alternativo de acesso aos usuários que não tem tempo durante a semana.

“A participação dos manauaras durante o Sabadão da Saúde irá contribuir com o desempenho da Atenção Primária de Manaus nas ações avaliadas pelo Ministério da Saúde, por meio do programa Previne Brasil. Estamos em primeiro lugar no ranking e isso significa que a nossa população está sendo bem assistida, e poderá ter acesso ao financiamento de mais serviços, por meio dos resultados obtidos no Previne Brasil”, contou.

O gestor ressaltou, ainda, que a gestão do prefeito David Almeida prioriza a promoção da saúde da população manauara e que esse é o resultado do esforço de aproximadamente 2 mil servidores que atuaram na ação.

“Quem perdeu essa oportunidade pode buscar qualquer unidade básica de saúde durante a semana para ter acesso a esses e todos os outros serviços disponibilizados pela Semsa”, ressaltou Djalma.

Atendimentos

A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, detalhou que o maior número de atendimentos foi para aferição de pressão arterial, com 10.543 procedimentos. As pessoas com confirmação de hipertensão realizaram 2.522 consultas médicas.

Também foram feitos 2.368 testes de glicemia, e 2.522 consultas para pessoas com confirmação de diabetes. Em relação às mulheres, a ação foi concluída com a coleta de 1.824 exames preventivos e 156 consultas de pré-natal a gestantes.

Outras 7.677 consultas médicas, de enfermagem e odontológicas foram disponibilizadas ao público em geral.

“Dia D”

A esta edição do “Sabadão da Saúde” a Prefeitura de Manaus, incorporou o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação, com a oferta das 18 vacinas do calendário básico de crianças e adolescentes de até 14 anos. O objetivo foi mobilizar pais e responsáveis para atualização da caderneta vacinal e aplicação de dose de reforço contra a pólio em crianças menores de 5 anos.

Além dessas vacinas, as unidades disponibilizaram doses contra Covid-19 e Influenza, aplicando um total de 20.602 doses, das quais 11.727 contra a poliomielite e 8.875 dos outros imunobiológicos.

Aldeniza Araújo enfatizou o esforço do município na ampliação da cobertura vacinal de crianças e adolescentes e chamou a atenção para o risco de reintrodução da poliomielite (paralisia infantil).

“Essa doença deixa graves sequelas nas crianças, e estava erradicada do Brasil há muito tempo, mas a baixa cobertura vacinal observada nos últimos anos coloca nossa população mais uma vez em risco, visto que a circulação do vírus já foi confirmada em outros lugares do mundo. Quem tiver criança nessa faixa etária e sem a vacina atualizada deve levar imediatamente a uma das nossas salas de vacina”, disse Aldeniza Araújo.

A lista completa das 171 salas de vacina pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Por assessoria