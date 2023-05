Prefeitura de Manaus retira quase cem barracas irregulares durante operação ‘Orla+Segura’

A Prefeitura de Manaus trabalha, na manhã desta sexta-feira, 26/5, a primeira operação do programa “Orla + Segura”, de 2023. A meta da ação é ordenar o comércio irregular na avenida Lourenço da Silva Braga e adjacências, no Centro, zona Sul. Aproximadamente cem barracas irregulares foram retiradas da área, garantindo espaço para a passagem segura de feirantes e pedestres.

A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Guarda Municipal, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Polícia Militar.

A atividade do “Orla + Segura” tem o objetivo de retirar os ambulantes, sem regularização, do entorno das feiras Manaus Moderna e da Banana, e do mercado municipal Adolpho Lisboa, promovendo, ainda, o ordenamento do trânsito na área, a limpeza das vias, recuperação de estruturas, além da remoção de lixo e entulho dos locais. A ação é a primeira de 2023, e a quarta da atual administração municipal.

Ao todo, oitenta servidores dos órgãos municipais estiveram envolvidos no trabalho, e mais 20 homens da Polícia Militar do Amazonas. De acordo com o titular da Semacc, Wanderson Costa, a operação foi pacífica, organizada e segura para todos, e mais ações estão programadas para o decorrer do ano.

“Estamos, desde cedo, nessa operação e eu quero agradecer o apoio do major da Polícia Militar, Dick Farney de Paula, e todo seu pessoal de policiamento, nossas equipes da Semacc, IMMU, Guarda Municipal, Semulsp, com as quais conseguimos realizar a primeira ação do ‘Orla Mais Segura’, de 2023. Nosso intuito é realizar ações como essa no decorrer do ano. O prefeito David Almeida, com toda sua sensibilidade, entende que temos que cuidar cada vez mais do nosso Centro, e humanizar toda essa área turística, essa é uma das metas. Quero deixar claro que os vendedores do comércio informal, não regularizados, os quais estamos retirando pacificamente, são instruídos a procurar a Semacc para serem alocados em outros lugares”, enfatizou Costa.