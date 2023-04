Prefeitura de Manaus regularizará 19 áreas urbanas até 2024

Com a última entrega de registros de imóveis para famílias da comunidade São José dos Campos, no bairro São José, zona Leste, a Prefeitura de Manaus já entregou aos moradores da área mais de 1.200 documentos. E para ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária na capital, a prefeitura está finalizando a licitação com o objetivo de atender até 20 mil unidades e lotes urbanos em diversas zonas e bairros. Os documentos terão previsão de entrega até 2024.

A partir de levantamento de especificações técnicas para oferecer a segurança jurídica e cidadania aos moradores, além de benefícios ambientais e econômicos, a Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf) fez um diagnóstico e serão licitados dois lotes, incluindo 19 bairros, comunidades e loteamentos.

“A regularização confere importância ao registro da propriedade para grande parte da população, sendo uma ferramenta fundamental no acesso à posse legal da moradia digna”, disse o vice-presidente da pasta, Renato Queiroz.

E a licitação visa ampliar os trabalhos de regularização, atingindo um maior número de famílias de Norte a Sul de Manaus. Estão previstas ações em campo na comunidade Itaporanga (etapas I e II); bairro Cidade de Deus (etapas I e II); Lírio do Vale (parcial); comunidade Nossa Senhora. do Perpétuo Socorro; conjunto Jardim Belvedere; igarapé do Francesinho (comunidade do Beiradinho); conjunto Galiléia; comunidade Novo Reino I; bairro Santa Luzia; bairro Betânia; bairro Morro da Liberdade; comunidade Raio do Sol; loteamento Manoel Nogueira; conjunto Jardim Canaranas (área pública); conjunto Beija Flor II; loteamento Jardim Primavera; loteamento Retiro Marcilene; beco Noca Cabral; e conjunto Santos Dumont (área verde).

Renato Queiroz ressaltou que áreas de risco, sujeitas a enchentes, inundações, deslizamentos e desbarrancamentos não são passíveis de regularização, porque não oferecem segurança de habitabilidade.

“O procedimento de regularização fundiária transforma o ocupante em proprietário reconhecido pela lei. E essa segurança e reconhecimento permitem que o proprietário busque financiamento para construir, ampliar e reformar, além de dar acesso a programas de governo. A regularização fundiária se coloca cada vez mais como fundamental nas cidades”, explicou Queiroz.

Dados

Ano passado, o prefeito David Almeida fez o lançamento do processo para Regularização Fundiária Urbana (Reurb) em Manaus, na comunidade Coliseu, para beneficiar milhares de famílias com o registro de imóvel. O produto final da Reurb é um direito real registrado no cartório de imóveis, garantindo a segurança na propriedade para o morador do imóvel regularizado.

O que é a regularização?

Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a Lei Federal 13.465/2017 e a Lei Municipal 2.492/2019.