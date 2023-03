Prefeitura de Manaus recupera rede de drenagem no bairro União

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), inicia obra de recuperação de rede de drenagem, nesta sexta-feira, 10/3, na rua Barreirinha, bairro União, zona Centro- Sul. As equipes realizam, ainda, a limpeza e desobstrução da caixa coletora.

A antiga rede de drenagem que estava desgastada teve dois tubos danificados. A equipe técnica detectou que a tubulação tinha mais de 40 anos e as fortes chuvas corroboraram para o rompimento, ocasionando uma erosão na pista de dois metros de largura.

“A equipe executa a substituição por novos tubos 0,40 milímetros. Na sequência, faremos o envelopamento dos tubos com areia, o aterro, compactação e selagem do solo, após recuperarmos a rede de drenagem, que estava danificada, por ser bastante antiga e pelas fortes chuvas do período, que ajudou no desanelamento e rompimento da tubulação. O nosso Distrito de Obras realizará a pintura de ligação do solo, com a aplicação da massa asfáltica nesse trecho da rua, lado esquerdo sentido bairro, que foi afetado”, explicou a engenheira Socorro Diniz.

Com outra frente de obras, o distrito atua também na rua Barreirinha, na limpeza e desobstrução de uma caixa coletora que estava obstruída por uma grande quantidade de lixos que foram descartados de forma incorreta na área. Desta forma, os trabalhos vão garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar alagamentos no local.

A Prefeitura de Manaus atuou nesta ação com o auxílio de uma retroescavadeira, caçamba toco, caçamba truck, miniescavadeira, e uma bobcat, que intensificam as obras para serem executadas de forma ágil, para entregar um novo trecho recuperado para os moradores, aumentando o fluxo de veículos.