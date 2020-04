Prefeitura de Manaus recomenda uso de máscaras caseiras

As medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus, causador da Covid-19, foram fortalecidas nesta terça-feira, 14/4, com a recomendação, pela Prefeitura de Manaus, do uso de máscaras protetoras para aquelas pessoas que, por algum motivo, precisam ir às ruas. A medida foi adotada diante do aumento do número de casos confirmados na capital do Amazonas e do aumento da mortalidade.

O decreto 4.806, publicado na edição 4.819 do Diário Oficial do Município (DOM), recomenda que as máscaras devem ser utilizadas sempre que houver necessidade de contato com outras pessoas, deslocamento em vias públicas, compras de gênero de primeira necessidade ou medicamentos, uso de qualquer meio de transporte compartilhado, acesso a estabelecimentos prestadores de serviços essenciais tais como mercados, supermercados, padarias entre outros, acesso aos estabelecimentos comerciais que tiveram suas atividades liberadas e permanência em qualquer ambiente público ou privado.

“O pedido mesmo é para que as pessoas fiquem em casa. Mas, se tiverem que sair, usem máscara. Evitem a infecção, porque esse inimigo é perigoso”, advertiu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que desde o momento em que houve o reconhecimento da pandemia e, antes mesmo que houvesse confirmação de casos na cidade, adotou medidas preventivas e de favorecimento ao isolamento social, visto por ele como a melhor arma para evitar o aumento do contágio e a disseminação da doença Covid-19.

“Estamos enfrentando um momento diferente, de enorme repercussão sanitária, econômica e social, onde a única coisa que as pessoas podem fazer é evitar o contágio, se proteger da melhor forma possível, ficando em suas casas e adotando as medidas de higienização recomendadas pelas autoridades sanitárias. É um ato de amor a si mesmo e aos seus próximos e, por conseguinte, para toda a população. Devemos, nesse momento, ter empatia, solidariedade e responsabilidade”, disse o prefeito. “Nós, do poder público municipal, estamos fazendo o impossível para garantir o tratamento de doentes e a prevenção a novos casos, mas só podemos enfrentar essa guerra com a ajuda de todos. Precisamos salvar o máximo de vidas possível”, conclamou Arthur Neto.

A prefeitura, além de outras regulamentações, baseou-se no aumento de casos de contágio e mortes na cidade, em notas técnicas da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Agência Nacional Vigilância Sanitária, que aponta para a necessidade do uso de máscaras como medida de prevenção, e a recomendação do Ministério da Saúde, para que sejam adotadas medidas expressas com o fim de coibir a proliferação do contágio.

Diante da falta de máscaras industriais nas farmácias e comércios especializados, a Prefeitura de Manaus recomenda à população o uso de máscaras caseiras, fabricadas em tecido, de acordo com as normas estabelecidas pela nota normativa do Ministério da Saúde. As máscaras caseiras, de acordo com o MS, impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e boca do usuário, garantindo uma barreira física que vem auxiliando no combate à doença.

