Prefeitura de Manaus realiza limpeza na orla do Bariri

MANAUS — A Prefeitura de Manaus atua em diversos pontos da cidade para melhorar os serviços de limpeza na capital. Neste sábado, 13/8, equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) fizeram uma grande ação na orla do Bariri, no bairro Presidente Vargas, zona Sul, com varrição, capinação, lavagem e outros serviços.

“A Semulsp está aqui nesta área com ação de limpeza, incluindo diversos serviços. Esta é determinação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira, fazer a limpeza geral nesta área”, destacou o subsecretário da Semulsp, José Rebouças.

O morador José Pereira comentou que, há muito tempo, a área não recebia limpeza e agradeceu o trabalho da Prefeitura de Manaus na comunidade. “Fica meu sentimento de gratidão ao nosso prefeito David Almeida e ao secretário da Semulsp, Altervi. Graças a Deus foi atendido um pedido da comunidade”, disse.

Paralelo aos serviços na orla do Bariri, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, como Morro da Liberdade, Flores, Japiim, Colônia Antônio Aleixo, Petrópolis, Alvorada, Coroado e outros locais, executando ações de varrição, coleta, lavagem e educação ambiental.

