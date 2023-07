Prefeitura de Manaus realiza inscrições para a residência artística ArteNaMata 2023 até o dia 16/7

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que as inscrições para a residência artística ArteNaMata 2023 seguem até sábado, 16/7, por intermédio do site: https://bit.ly/artenamata. O resultado será divulgado no dia 19/7.

O projeto foi contemplado no edital Thiago de Melo e tem como objetivo, estimular a experimentação dentro da perspectiva de criação in situ, inserindo os participantes na zona rural da cidade, tendo como cenário o modo de vida, os saberes e fazeres dos seus habitantes, a fauna e a flora da área rural. Uma relação diferente do processo artístico habitual.

A residência artística é realizada pelo artista visual amazonense Zeca Nazaré, morador da comunidade do Livramento, em parceria com a Dabacuri Produções.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, acredita que o projeto será um sucesso e os participantes terão experiências únicas e consequentemente resultados artísticos únicos.

“Eu acredito que será muito bom e os participantes ficarão ansiosos para o próximo, pois durante quatro finais de semana consecutivos, eles terão a oportunidade de vivenciar momentos únicos, com trocas de conhecimento, num ambiente diferente do habitual, mas com certeza com uma riqueza cultural incrível e grandiosa, o que levará a produções artísticas excepcionais”, pontuou Cardoso.

O processo de seleção para a escolha dos residentes se dará mediante avaliação de intenção de participação e do currículo dos inscritos.

Programação

A programação da residência prevê momentos de visitas de campo, trocas de conhecimento e de livre produção do processo artístico, encontros com acadêmicos e artistas mais experientes.

Durante as visitas de campo os participantes vão conhecer o dia a dia dos moradores e ampliar as referências a serem utilizadas durante a produção artística a ser desenvolvida ao longo da residência.