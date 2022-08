Prefeitura de Manaus realiza hoje última edição do “Sabadão da Saúde”

A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado (27), a quarta e última edição do “Sabadão da Saúde”. No total, serão 43 unidades de saúde que funcionarão das 8h às 16h, para atender o público-alvo formado por usuários com suspeita ou confirmação de diabetes e hipertensão, gestantes a partir do primeiro mês, mulheres com idades entre 25 a 64 anos para coleta de exame preventivo do câncer de colo do útero e as crianças para atualização do cartão vacinal.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhará o início dos trabalhos das equipes na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Rayol, localizada na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, às 8h30.

O “Sabadão da Saúde” é uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que tem o objetivo de fortalecer a atenção primária na capital, a partir do aumento do número de usuários contemplados. As unidades funcionarão na modalidade “porta aberta”, sem necessidade de agendamento.

