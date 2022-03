Prefeitura de Manaus realiza ação ambiental pelo Dia Internacional das Florestas

No Dia Internacional das Florestas, comemorado no dia 21 de março, a Prefeitura de Manaus vai realizar o plantio de 500 mudas, nas margens do Igarapé do Mindu, no bairro Jorge Teixeira, comunidade Monte Sião, zona Leste da cidade. Essa é a maior ação de plantio deste ano, conforme informou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), coordenadora da ação.

O local escolhido para o plantio é uma área focal da prefeitura, que tem recebido diversas ações tendo em vista a formação de um grande corredor ecológico ao longo do Igarapé do Mindu, que é o maior da cidade e muito importante para conectividade dos fragmentos florestais existentes ao longo dele.

“Estamos trabalhando no local desde o início da gestão do prefeito David Almeida, por se ser tratar de uma área muito importante para a cidade. Além do plantio, vamos realizar a remoção de resíduos do igarapé e haverá a doação de mudas de plantas”, informou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski

O diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga, informou que as espécies que serão plantadas no local serão monguba, mungubarana, buritizeiro, açaizeiro e ingá de igapó. “Por ser tratar de uma área sujeita à inundação, justamente por ser de várzea do igarapé, plantaremos espécies que se adequam a este tipo de ambiente, que naturalmente já estão presentes”, explicou Deyvson.

Parceiros

Para a ação do dia 21 de março, a Semmas está contando com o apoio da Unidade Executora de Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (UEP/Seminf), Grupo de Voluntários Parceiros Brilhantes, e da Secretaria Municipal Limpeza Urbana (Semulsp), que estará com a equipe de limpeza do Igarapé, com o grupo Garis da Alegria, os educadores ambientais e também com o serviço de coleta de grandes objetos.

“Vamos ter um serviço à disposição, para orientar a população a não descartar esses grandes objetos como sofá, refrigeradores, fogões, entre outros, no igarapé”, informou Deyvson.

