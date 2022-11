Prefeitura de Manaus realiza a 4ª edição do projeto ‘Circo na Escola’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Fundo Manaus Solidária, irá promover, neste domingo, 27/11, a partir de 9h30, a 4ª edição do projeto “Circo na Escola”, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hermann Gmeiner, localizado na rua Vivaldo Lima, nº 416, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

O objetivo do evento é aproximar as crianças da escola, além de promover a interação com a comunidade, por meio da cultura circense, assim como conceder a oportunidade de vivenciar a magia do mundo do circo. A entrada é gratuita.