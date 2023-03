Prefeitura de Manaus prorroga vencimento do IPTU 2023

A Prefeitura de Manaus prorrogou o vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2023. O novo prazo para pagamento da cota única, com até 10% de desconto, e da primeira parcela, caso o contribuinte opte pelo parcelamento, é até o dia 31 de março.

As novas guias para pagamento do tributo poderão ser emitidas diretamente no portal de serviços tributários da Prefeitura de Manaus (manausatende.manaus.am.gov.br). Segundo o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, as demais parcelas seguem a data do calendário fiscal municipal.

“Por determinação do prefeito David Almeida, além da data de vencimento, também está prorrogado o prazo para que o contribuinte procure a Prefeitura de Manaus para impugnar qualquer dado de lançamento, se for o caso”, informou Pontes.

Caso haja alguma dúvida ou contestação sobre as alterações lançadas em seu cadastro, o contribuinte titular do imóvel pode procurar o atendimento presencial do Manaus Atende. A central de atendimento fica na avenida Japurá, nº 493, no Centro. É importante ter a notificação de lançamento em mãos e documentações que comprovem todas as características atuais do imóvel em questão.

O lançamento do IPTU deste ano somou 601 mil cadastros imobiliários na base municipal. Do total, 518,2 mil são contribuintes tributáveis, que somam lançamento de R$ 626,1 milhões, o que representou 0,8% a mais que o somado no ano anterior.