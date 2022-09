Prefeitura de Manaus prorroga inscrições do Edital Thiago de Mello

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), prorroga até o dia 30/9 as inscrições de artistas e profissionais da cultura para o Edital Thiago de Mello, que tem dotação orçamentária de R$ 1,6 milhão.

“Estamos prorrogando esses editais com a finalidade de que nós possamos ter o maior número possível de inscritos, tudo isso dentro de um bom equilíbrio, sem criar nenhum tipo de problema com os que já estão efetivamente inscritos. Mas, nós identificamos em algumas categorias que foram baixas as inscrições, por isso estamos ampliando esse prazo até o dia 30”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O Edital Thiago de Mello está dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Podem participar do edital pessoa física ou pessoa jurídica, com trajetória documentada e que já tenha realizado, no mínimo, duas produções na área da cultura e que estejam comprovadas em portfólio.

“A Manauscult compreende a importância do edital de fomento a cultura para os artistas da cidade de Manaus e a espera por esse edital. Com isso, a equipe técnica da fundação resolveu prorrogar o prazo de inscrição do edital de artistas e profissionais da cultura, dando mais espaço e tempo para o artista rever seus projetos, desenvolver seu orçamento, seu objetivo e seu cronograma de execução”, ressaltou a coordenadora de editais, Renata Frota.

Os trabalhadores da cultura interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “Editais”, no site da Manauscult, no site manauscult.manaus.am.gov.br.

Premiações

No Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura, os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

Assessoria