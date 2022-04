Prefeitura de Manaus promove Feira de Artesanato Indígena ‘Expo Upinima’

MANAUS, AM — Em alusão ao Dia do Índio, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove durante esta semana, a exposição indígena “Expo Upinima”, no piso L2, do shopping Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, nº 5.705, bairro Ponta Negra, zona Oeste. O evento iniciou no dia 19 deste mês e segue até o próximo domingo, 24/4, das 10h às 22h.

Com o objetivo de beneficiar a categoria, a secretaria ofertou cerca de 20 oportunidades para artesãos participarem e venderem seus artigos de origem indígena. Além disso, cerca de 35 etnias foram representadas nessa exposição.

“O valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira é muito grande. Ainda assim é preciso conhecer e reconhecer os seus direitos, valores e acima de tudo suas identidades. A Expo Upinima foi idealizada como uma forma de celebrar e disseminar a cultura do nosso povo, que é tão rica e bonita”, destacou o secretário da Semtepi,

Radyr Júnior.

A Semtepi também contou com o apoio da empresa Info Store, para confecção das camisas personalizadas. Além da exposição de artigos indígenas, também será realizado um desfile de roupas e pintura corporal.

Nomeação

De acordo com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi, Sidnei Magalhães, o nome escolhido para a exposição deve-se ao dialeto da língua Nheengatu cujo termo “Upinima” significa artesanato, a fim de destacar a importância da data e a valorização da categoria.

Programação

Grupo de dança “Mulheres Amam”

Data: 20/4

Horário: 19h

HRS Desfile de Roupas

Data: Quinta-feira, 21/4

Horário: 19h

Grupo de música e dança do Tarumã

Data: Sexta-feira, 22/4

Horário: 19h

Ritual de Pajelança

Data: Sábado, 23/4

Horário: 19h

Apresentação de dança infantil – Martha Mura

Data: Domingo, 24/4

Horário: 19h