Prefeitura de Manaus premia felizardos do mês de maio da campanha Nota Premiada

A Prefeitura de Manaus premiou nesta quinta-feira, 13/7, mais 27 sortudos cadastrados na campanha Nota Premiada Manaus e que têm o hábito de pedir o CPF na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). A entrega dos cheques simbólicos do sorteio nº 2023-05 ocorreu no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizada na avenida Japurá, nº 493, Centro, zona Sul.

“Estamos aqui para, mais uma vez, premiar os contemplados e lembrar que o objetivo dessa ação da Prefeitura de Manaus é combater a sonegação fiscal na nossa cidade. O cidadão precisa exigir sua Nota Fiscal de Serviço (NFS) e a empresa ou prestadores de serviço que não emitem a nota estão sonegando impostos, o que é crime fiscal”, enfatizou o subsecretário da Semef, Armínio Pontes, ao convidar todos os manauaras a se inscreverem no site: notapremiada.manaus.am.gov.br.

Um total de R$ 100 mil em premiações foi pago aos participantes presentes. A premiação principal, de R$ 30 mil, foi para o professor Francisco Gama Quintino, que foi pessoalmente receber seu prêmio. “É um dever nosso, como cidadão, todas as vezes que pedir as notas de serviços fazer com que as empresas prestem contas com a cidade. A Nota Premiada é realidade e todos os meses premia os cidadãos, e ainda ajuda as entidades sociais de nossa cidade”, declarou Quintino.

O sorteado indicou a Associação Educacional e Beneficente Pão e Vida para receber a premiação social de R$ 15 mil. O diretor da entidade, Clesley Rodrigues, ressaltou que os recursos serão destinados às ações do abrigo que assiste crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A relação completa com os contemplados desse sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br.