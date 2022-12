Prefeitura de Manaus premia contribuintes contemplados no penúltimo sorteio do ano da campanha IPTU Premiado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus entregou, nesta quarta-feira, (28), os cheques simbólicos aos ganhadores do sorteio de novembro da campanha IPTU Premiado. Foram mais 17 contribuintes contemplados que dividiram premiações em dinheiro que somam R$ 85 mil.

A cerimônia de entrega ocorreu no auditório da subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizado na avenida Japurá, nº 493, no Centro, anexo do Manaus Atende.

Entre os premiados está a doméstica Maria do Socorro Cesar, moradora do bairro Vila da Prata, zona Oeste. Ela foi contemplada com a maior premiação, R$ 20 mil, e contou que sempre paga seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em dia, mas não esperava que seria sorteada.

“Foi uma grande surpresa para mim e cheguei até a não acreditar. Mas veio na hora certa. Vale a pena manter meus impostos em dia”, declarou Maria.

Outro contemplado foi o empresário Anderson Quini, morador do bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul. Ele também ficou surpreso com a notícia e esteve presente para receber o cheque simbólico. “Esse prêmio me anima ainda mais para continuar contribuindo com Manaus. Vou manter o pagamento do meu IPTU em dia em 2023 e, quem sabe, ganhar novamente”, apostou.

A lista completa com os nomes dos felizardos desse penúltimo sorteio de 2022 da campanha IPTU Premiado poderá ser conferida na edição nº 5478 do Diário Oficial do Município (DOM), publicada no dia 5 de dezembro deste ano.

Mais detalhes sobre a campanha, assim como o cronograma de sorteios e premiações poderão ser consultadas na página eletrônica da campanha: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.

Sorteio especial

De acordo com o subsecretário da Receita da Semef em exercício, Armando Simões, que esteve presente no ato de entrega das premiações de novembro, a Prefeitura de Manaus ainda realizará neste mês de dezembro o sorteio especial da campanha, que inclui um prêmio de R$ 100 mil e outro de R$ 50 mil. O resultado será divulgado no dia 4 de janeiro no Diário Oficial do Município (DOM).

“A campanha foi um sucesso em 2022 e atingiu seu objetivo de despertar no cidadão o ato de contribuir com a cidade. Vimos aqui relatos positivos das pessoas em relação à campanha e aos prêmios. Percebemos que mais contribuintes têm procurado a prefeitura para regularizar seus impostos e concorrer aos prêmios. Com isso, nossa cidade ganha mais recursos para investir em infraestrutura, saúde, educação para a população”, avaliou o subsecretário.

👉 Com informações da assessoria