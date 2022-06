Prefeitura de Manaus participa do Fórum Mundial Urbano na Polônia

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), iniciou neste domingo, 26/6, a participação, pela primeira vez, do Fórum Urbano Mundial (FUM) -, que também de forma inédita acontece este ano na Europa Oriental, na cidade de Katowice, na Polônia. O fórum é uma realização das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UM-Habitat) e ocorre até a quarta-feira, dia 29.

A participação da prefeitura, representada por técnicos, arquitetos e urbanistas do Implurb, é parte do termo de cooperação firmado com a União Europeia no ano passado, por meio do Programa Internacional de Cooperação Urbana (Iurc). A equipe viajou com despesas pagas pelo Iurc e seguiu para o FUM após visita de intercâmbio internacional realizada em Nápoles, na Itália.

Neste domingo, vários membros participantes do programa estão reunidos em Katowice, e além de Manaus, o Brasil também conta com representantes do Paraná. O evento também conta com delegações de Nápoles (Itália); Mérida e Guanajuato (México); Debrecen (Hungria); Piura (Peru); Almería (Espanha); Piraeus (Grécia); e Essen (Alemanha). De regiões estão Valle del Cauca (Colômbia); Coimbra (Portugal); e Silésia (Polônia).

Evento

“Neste primeiro dia vamos participar do evento com apresentações e discussões internas para dar às cidades e regiões da Iurc América Latina um panorama de networking e compartilhamento de conhecimento sobre as áreas de cooperação relevantes e ligadas a temas-chave do Fórum Urbano Mundial. O evento paralelo também permite que as cidades-pares trabalhem em conjunto. O objetivo final é aprender com os desafios e oportunidades para transferências das melhores práticas urbanas, contando com inspirações e reflexões para projetos”, informa o vice-presidente do Implurb, o arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

O domingo foi de lançamento oficial do Iurc dentro do fórum, com alinhamento e apresentações dos coordenadores e líderes com resumo das ações entre cidades e regiões parceiras. “Vamos falar com a experiência de visita de estudo, no nosso caso em Nápoles. Estaremos discutindo vários temas internacionais, lições aprendidas, globais e locais, porque estão interligados como sustentabilidade, patrimônio, urbanismo, meio ambiente, gestão pública, mobilidade urbana e outros”, comenta o arquiteto e urbanista Leonardo Normando.

Perspectivas mundiais apontam para um planeta que continuará a se urbanizar na próxima década – de 56% da população mundial vivendo em cidades hoje para 60% em 2030. As áreas urbanas são os motores que absorverão praticamente todo o crescimento futuro da população mundial. Espera-se que todas as regiões se tornem mais urbanizadas na próxima década.

FUM

O Fórum Urbano Mundial foi estabelecido em 2001 pela Organização das Nações Unidas (ONU), para examinar uma das questões mais urgentes que o mundo enfrenta hoje: a rápida urbanização e seu impacto nas comunidades, cidades, economias, mudanças climáticas e políticas. O primeiro foi realizado em Nairóbi, no Quênia, em 2002 e tem percorrido vários países do mundo desde então.

Representantes de governos nacionais, regionais e locais, acadêmicos, empresários, líderes comunitários, planejadores urbanos estarão entre as milhares de pessoas que devem participar do evento, que é co-organizado pelo Ministério de Fundos de Desenvolvimento e Política Regional da Polônia e pelo Escritório Municipal de Katowice.

O tema do WUF é “Transformando nossas cidades para um futuro urbano melhor”, promovendo insights e clareza sobre o futuro das cidades com base nas tendências, desafios e oportunidades existentes, além de sugerir maneiras pelas quais as cidades podem estar melhor preparadas para enfrentar futuras pandemias e ampla gama de outras ocorrências imprevistas.

O WUF é realizado a cada dois anos e já se transformou na principal conferência global sobre urbanização, discutindo uma gama de desafios urbanos em diversos continentes. Mais informações sobre o evento podem ser conferidas pelo site https://unhabitat.org/.