Prefeitura de Manaus participa de congresso para discutir saúde pública no Norte e Nordeste

A Prefeitura de Manaus participa do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde até este sábado, 5/11. A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, representa a capital amazonense no evento realizado em Aracaju (SE), desde a última quinta-feira, e reúne mais de 2,5 mil participantes com o objetivo de discutir perspectivas e avanços para a saúde pública municipal nas duas regiões brasileiras.

Shádia destacou que entre os temas em debate de grande relevância para o fortalecimento de programas de Atenção Primária em Saúde estão a judicialização da saúde, que reflete no planejamento e no orçamento das secretarias, e o financiamento federal, historicamente insuficiente, na avaliação da gestora.

A agenda do encontro, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais do Estado de Sergipe (Cosems-SE), foi construída a partir de temas relativos ao Sistema Único de Saúde (SUS) de importância comum aos municípios do Norte e do Nordeste e inclui financiamento, provimento de médicos nas unidades de atendimento, imunização, vigilância em saúde na pós-pandemia, governança, planejamento regional integrado, saúde indígena, mortalidade materna e infantil, assistência farmacêutica e saúde digital.

“Aqui, estamos discutindo pautas de impacto no atendimento aos usuários do SUS, a partir de modelos de gestão e financiamento para garantir mais qualidade e maior acesso aos serviços básicos, que representam a porta de entrada ao sistema público de saúde”, destaca a secretária.

No congresso também estão sendo realizadas oficinas para técnicos e gestores sobre elaboração e execução orçamentária, telessaúde, imunizações e educação permanente, além da apresentação de experiências exitosas que podem servir de referência para a melhoria e implementação de ações municipais de saúde.

Segundo Shádia, a participação de representantes do município em eventos técnicos e científicos faz parte das estratégias da Prefeitura de Manaus para qualificação de gestores e servidores, conforme orientação da gestão do prefeito David Almeida.

“Discussões regionais e nacionais, acesso a avanços técnicos e científicos e troca de experiências, como as que estão sendo vistas no congresso de secretarias municipais de saúde, trazem ganhos para a gestão, que pode planejar e executar ações baseadas em referências atualizadas e em ações, algumas vezes, já adotadas e aprovadas por outros municípios”, pontua Shádia Fraxe.