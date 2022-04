Prefeitura de Manaus oferta 80 vagas gratuitas em oficinas de ovos de Páscoa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Mix de Profissões, lança nesta segunda-feira, 4/4, um edital com 80 vagas gratuitas em oficinas de ovos de Páscoa, voltadas para empreendedores e potenciais empreendedores, residentes em Manaus, que tenham a partir de 18 anos, com ensino fundamental. Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em semtepi.manaus.am.gov.br, nesta terça-feira, 5/4, das 9h às 17h.

As atividades fazem parte do projeto “Aprendendo para Empreender – Edição Empreendendo na Páscoa”, cujo propósito é disponibilizar qualificação presencial para o público em geral, por considerar que a capacitação também é de extrema importância para surgimento de novos postos de trabalho e ideias empreendedoras.

“Não poderíamos deixar de incentivar o empreendedorismo nesta data tão importante, em que o comércio fica mais aquecido, por isso estamos lançando hoje o edital de Páscoa, em parceria com o Instituto Mix Manaus e Natan Congelados. Os alunos que concluírem a oficina ganharão uma barra de chocolate Mavalério, de um quilo, para dar início às suas vendas de ovos de Páscoa”, destacou a diretora do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

As oficinas, divididas em quatro turmas, serão realizadas presencialmente na próxima segunda-feira, 11/4, na sede do Instituto Mix de Profissões, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria