Prefeitura de Manaus mantém uso de máscaras em locais fechados

A Prefeitura de Manaus informa que manterá, na capital, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A exigência deve ser mantida até 30/3, quando se completa o período de 14 dias de monitoramento das condições epidemiológicas da população, após o município liberar o uso do equipamento de proteção em locais abertos.

A máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos conforme o decreto municipal nº 5.274, publicado na edição nº 5.304, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 16.

De acordo com o prefeito David Almeida, Manaus só deve avançar para novas etapas de flexibilização das medidas protetivas contra a Covid-19 se as condições epidemiológicas, tais como número de casos novos, internações e óbitos, se mantiverem em queda.

Nota Técnica do Estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgaram ontem (23) , nota técnica conjunta com recomendação de uso de máscara de proteção respiratória contra a Covid-19 em unidades de saúde e pela população com saúde vulnerável.

Conforme a nota, a recomendação de uso de máscara, dentro do contexto da Covid-19, segue mantida para serviços de saúde onde há maior risco de exposição e presença de pessoas suscetíveis à infecção, como unidades básicas de saúde, clínicas, laboratórios, hospitais públicos ou privados e instituições de longa permanência.

A recomendação é que, nos serviços de saúde, sejam usadas máscaras com maior potencial de proteção de acordo com as situações de risco em que são usadas a N95 ou PFF2, conforme orientação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para a população em geral dos municípios amazonenses, com exceção de Manaus onde a máscara continua sendo obrigatória em locais fechados, o uso da máscara é facultativo tanto em ambientes internos como externos (com exceção dos serviços de saúde).

*Com informações da assessoria