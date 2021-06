Prefeitura de Manaus libera trecho da Torquato Tapajós revitalizado para o tráfego

A Prefeitura de Manaus liberou no início da noite desta quinta-feira (17), o trecho da avenida Torquato Tapajós, em frente ao supermercado Nova Era, na zona Oeste, no sentido bairro/Centro, após a recuperação de uma rede de drenagem, realizada em menos de 72 horas. A liberação foi realizada pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que acompanharam todo o processo.

“Foi um problema grande, mas as intervenções rápidas da prefeitura dão essas respostas, que a população tanto precisa. A secretaria de Infraestrutura trabalhou diuturnamente e em três dias devolvemos essa tão importante avenida para a cidade de Manaus. Essa avenida, diga-se de passagem, que nós vamos recapear da rodoviária até o aeroporto, inclusive no dia de hoje ainda vamos iniciar o projeto ‘Mais Manaus’ com o recapeamento da avenida das Torres a partir das 21h”, garantiu David Almeida.

Iniciada às 20h da última segunda-feira (14), a manutenção, realizada de maneira emergencial, deu continuidade ao trabalho realizado em março, quando foi recuperado todo o trecho no sentido Centro/bairro, da Torquato Tapajós, após o rompimento de uma antiga rede com tubulação confeccionada há vários anos com uma tecnologia defasada em tubo armco, que rompeu causando o afundamento da pista.

A intervenção implementou uma nova rede com 20 metros de extensão, toda em aduelas de concreto formando uma galeria moderna, para dar a vazão correta das águas pluviais. Após isso, foram aplicados material para a base do solo como brita, areia e barro que foram compactados. Por fim, a pista recebeu a aplicação de 30 toneladas de asfalto e foi liberada para o tráfego. O canteiro central também foi recomposto.

“No passado, esse trecho passou por uma intervenção improvisada e agora estamos fazendo como tem que ser. Foram instaladas 20 aduelas, de cinco toneladas cada uma, para garantir o escoamento da água pluvial. A gente lamenta que casos assim não tenham sido resolvidos no passado, porque isso causa um transtorno muito grande no trânsito da cidade. A orientação do prefeito é que a gente sempre trabalhe de forma preventiva, para que situações assim não voltem a acontecer. De janeiro até os primeiros 15 dias de junho, a Seminf já realizou mais de 350 recuperações emergenciais em redes de drenagem. Isso mostra que estamos vivendo um novo momento, com trabalho mais sério, de responsabilidade, para que a gente não tenha esse dissabor sobretudo no trânsito nas principais vias da cidade”, explicou Rotta.

Um efetivo de 20 homens atuou em regime de plantão no canteiro em dois turnos. Diversas máquinas foram empregadas para dar ainda mais agilidade e garantir a qualidade necessária na obra, como determinado pelo prefeito David Almeida. Uma equipe de 15 agentes do Instituto Municipal de Transportes Urbanos (IMMU) e fiscais de transportes também esteve presente por turno, para monitorar e orientar os motoristas que circulam no local.

Investimento

Durante o lançamento do “Mais Manaus” – Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, na manhã desta quinta-feira, o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Marcos Rotta anunciaram que a prefeitura vai revitalizar o asfaltamento dos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, no trecho entre a rodoviária e o viaduto 28 de Março, que dá acesso à avenida Santos Dumont, que leva ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, zona Oeste. A previsão é recuperar 8,4 quilômetros da via, somados os sentidos Centro/bairro e bairro/Centro.

*Com informações da assessoria

