Prefeitura de Manaus já aplicou mais de 4,6 milhões de vacinas contra a Covid

MANAUS — A Prefeitura de Manaus informa que 4.667.257 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na capital, de acordo com dados atualizados nesta terça-feira, 26/7, pelo Sistema Municipal de Vacinação (SMV-Covid), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Nos últimos sete dias, 54.462 pessoas foram vacinadas em um dos pontos disponibilizados pelo município para o atendimento da população acima de 3 anos de idade.

O SMV aponta que 1.513.709 pessoas estão com doses atrasadas ou não iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19. São 226.885 pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina e outras 252.207 que ainda não voltaram aos postos para tomar a segunda dose.

O maior número de atrasados é referente à terceira dose, totalizando 673.932 usuários. A terceira dose, que corresponde à primeira dose de reforço, está liberada para todas as pessoas com 12 anos de idade ou mais, com intervalo entre doses de pelo menos quatro meses.

Já em relação à quarta dose (segunda dose de reforço), 360.685 pessoas estão dentro do intervalo necessário, mas ainda não retornaram aos postos. Podem recebê-la aqueles que têm 18 anos de idade ou mais, que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses.

A Semsa informa, ainda, que o número de pessoas que iniciaram o esquema vacinal é de 1.859.971, representando 87,9% da população vacinável (a partir de 3 anos de idade). Dessas, 1.651.416 completaram o ciclo inicial (duas doses ou dose única), o que representa 78% da população vacinável.

Evolução

Nos últimos sete dias, 6.922 pessoas receberam a primeira dose e 2.629 receberam a segunda dose.

Os que já receberam três doses do imunizante contra a Covid chegam a 882.105 pessoas, 18.540 a mais do que o observado na última quarta-feira. E os que já tomaram a quarta dose são 273.709 pessoas, 21.782 a mais do que na semana anterior.

Os dados são disponibilizados à população em geral, por meio do Vacinômetro (https://vacinometro.manaus.am.gov.br), plataforma da prefeitura para acompanhamento da vacinação contra a Covid em Manaus em tempo real.

👉𝘾𝙤𝙢 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙨𝙨𝙤𝙧𝙞𝙖