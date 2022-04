Prefeitura de Manaus irá contratar 1,5 mil mediadores para educação especial

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus irá contratar 1,5 mil estagiários de Pedagogia, para atuarem como mediadores de estudantes da educação especial, em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no início do mês de maio. Eles fazem parte de um total de 3 mil estagiários que serão admitidos para atuar em todas as áreas da administração do município. O processo está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), que autoriza a contratação por intermediação, sem a necessidade de realização de processo seletivo.

O anúncio foi feito pela titular da Semed, professora Dulce Almeida, na manhã desta terça-feira, 12/4, durante uma sessão plenária da Comissão de Educação na Câmara Municipal de Manaus (CMM), zona Oeste da cidade, da qual participou, de forma espontânea, juntamente com o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

“A causa dos autistas precisa ser respeitada e as mãezinhas precisam ser acolhidas. Estamos aqui para resolver essa situação sem barulho nenhum, porque isso é uma prioridade na gestão do prefeito David Almeida, que sempre pede para que os professores trabalhem com os alunos como se estivessem dando aula para os seus filhos. Vamos contratar 1.500 estagiários, mas antes de assumirem os postos, vamos oferecer formação para que atuem como mediadores e entendam como a Semed trabalha a educação especial”, explicou a secretária.

De acordo com a secretária da Semed, aproximadamente mil alunos da educação especial precisam ser acompanhados por um mediador.

O secretário da Semad destacou que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) acatou os argumentos da prefeitura e autorizou a contratação de agentes de integração para a intermediação da seleção dos estagiários.

“Nós celebramos um novo Termo de Ajustamento de Gestão, com critérios bem definidos para a escolha dos estagiários, sendo a análise curricular e o índice de coeficiente escolar, o que elimina qualquer dúvida quanto ao processo de seleção dos candidatos. O prazo para o credenciamento dessas instituições encerra nesta quarta-feira e, a partir daí, daremos início às inscrições dos interessados”, destacou Ebenezer.

Ele informou ainda que, em audiência na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), ficou convencionado que as contratações fossem realizadas até o final do primeiro semestre, mas que a prefeitura conseguiu antecipar esse prazo. “Nós conseguimos adiantar o nosso cronograma e começaremos as contratações dos estagiários já a partir do dia 13 de maio deste ano”, anunciou o titular da Semad.