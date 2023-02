Prefeitura de Manaus inicia reaterro de obra na avenida Djalma Batista

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), antecipa o cronograma de obras na avenida Djalma Batista e avança, nesta segunda-feira, 20/2, para a fase de reaterro, compactação do solo e assentamento de rip-rap. A equipe aumentou para 150 trabalhadores, diretamente envolvidos na obra, e contam com o auxílio de 12 máquinas, entre escavadeiras, patrol e rolo compactador, além de 120 caçambas.

A intervenção iniciou na última quarta-feira, 15, e segue de forma ininterrupta, com trabalhos dia e noite, e completa, nesta segunda-feira, cinco dias. “Já estamos entrando na fase final. O prefeito David Almeida determinou celeridade e é isso que estamos empregando”, assegurou o secretário de Obras, Renato Junior.

As duas linhas antigas de tubulação em ferro foram substituídas por novas aduelas em concreto armado. A etapa de retirada do tubo antigo e implantação de novo sistema foi finalizada na tarde de domingo, 19. À noite, na sequência, as equipes concluíram o isolamento das aduelas com manta geotêxtil e distribuição de farofa (mistura de cimento com areia) no entorno.

O novo sistema de drenagem está ativo e funciona para dar maior vazão às águas do igarapé do Bindá.

Renato Junior vistoriou o trecho no domingo. “As equipes já estão enchendo os sacos de rip-rap com farofa para começar o encabeçamento da drenagem. Todas as aduelas foram assentadas. O trabalho é árduo, mas é dessa forma que a gente segue, virando noite e dia, conforme determina o prefeito David Almeida”, ressaltou.

“A determinação do prefeito David é que essa obra seja entregue antes do prazo inicial, de 15 a 20 dias. Por isso, temos várias equipes envolvidas, para garantir que trabalhos simultâneos agilizem o processo da obra”, complementou o secretário.