Prefeitura de Manaus inicia ano letivo das creches na segunda-feira (5)

O ano letivo para os alunos matriculados em uma das 22 creches da Prefeitura de Manaus inicia na segunda-feira, 5/4. Com a suspensão das aulas presenciais, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) orienta pais ou responsáveis pelas crianças, por meio dos guias “Vivências de Crianças Saberes Familiares” e o “Vivências domésticas no arranjo curricular de creche”, desenvolvidos pela Gerência de Creches, com dicas para qualificar as interações familiares, durante o período de isolamento social.

Antes do início do ano letivo, a Gerência de Creches realizou jornadas pedagógicas, momentos de estudo sobre novos documentos, tanto nacionais quanto locais, praxiologia e orientações quanto ao relacionamento com os familiares.

“Orientamos os professores a fazer uma pesquisa com as famílias, para adequar as ações a serem realizadas com a realidade dos pais ou responsáveis. A partir disso, as unidades decidem como organizar os momentos de interação com os familiares”, explicou a gerente de Creches, Wissilene Brandão.

A professora Silviane Freitas, da creche municipal Edith Monteiro Porto, considera que esse ponto foi de suma importância para o planejamento das vivências, que são o guia para o trabalho das creches municipais.

“Este ano decidimos manter o foco no acolhimento às famílias, para isso, entramos em contato pelo WhatsApp, de forma privada, com cada família para marcar o horário da ligação de vídeo para conversarmos um pouco. Após as ligações, foi divulgado, nos grupos das turmas, o formulário diagnóstico, que tem como objetivo coletar informações sobre os aspectos emocional, financeiro e pedagógico”, disse a professora, que depois da pesquisa, optou por trabalhar com os pais ou responsáveis no turno noturno.

“A vivência inaugural, com a interação das famílias e suas crianças será pelo Google Meet, por onde vamos fazer chamadinha virtual cantada, para acolher as crianças e suas respectivas famílias. Geralmente fazemos isso de forma lúdica, improvisamos um cenário, usamos ornamentos na cabeça, tudo para atrair as crianças, que também participam das reuniões. O foco será: ‘Separados pela distância, mas unidos pelo coração’. Para isso, estamos orientando como baixar o aplicativo e fazendo a mobilização no grupo de WhatsApp”, completou Silviane.

Contato

O acompanhamento das famílias é realizado por meio do contato telefônico das diretoras e professoras com os pais ou responsáveis, que são sempre muito participativos. Ano passado, de acordo com a gerência de creches, a maioria das unidades alcançou 99% de participações e a minoria 90%.

Guias

Por meio dos guias, os professores e gestores de creche dão suporte aos pais ou responsáveis e também às crianças. E estão sempre em contato com as famílias, porque entendem a importância desse suporte. Este ano, para facilitar ainda mais, a Semed vai imprimir o guia, que será entregue aos pais. A previsão é que recebam o guia impresso até o final de abril.

Alunos

Após definição de novas vagas, por meio de um sorteio eletrônico, este ano, aproximadamente 5,6 mil crianças de 1, 2 e 3 anos de idade serão atendidas pelas creches da rede municipal de ensino. Famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade tiveram prioridade na hora da inscrição.

A lista completa com os contemplados está disponível no site https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br/resultado.

