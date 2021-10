Prefeitura de Manaus inaugura restaurante popular no Viver Melhor

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugura nesta sexta-feira, 15/10, às 9h, a primeira unidade Prato do Povo, no conjunto residencial Viver Melhor – Etapa I. O espaço, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), reforça o trabalho municipal no combate à fome e à insegurança alimentar na capital. Serão 500 refeições (almoço) distribuídas de segunda a sexta-feira.

O Prato do Povo é um equipamento público de alimentação e nutrição destinado à distribuição de refeições saudáveis, variadas e saborosas, que são vendidas a R$ 1, de forma a garantir à população em situação de vulnerabilidade social o direito humano à alimentação adequada. O Prato do Povo visa ao resgate da cidadania dos usuários com a redução do quadro de vulnerabilidade social e insegurança alimentar nas mais diversas áreas, melhorando a qualidade e a perspectiva de vida da população, a partir de um cardápio balanceado.

