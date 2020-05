Prefeitura de Manaus finaliza a construção de 10 metros de ponte no São Jorge

A Prefeitura de Manaus finalizou a construção de 40 metros de ponte provisória no beco Bragança, no bairro São Jorge, zona Oeste da cidade. A estrutura, que vai garantir a locomoção dos moradores da região afetados no período da cheia, é mais uma iniciativa da operação Cheia 2020, executada pela Defesa Civil Municipal desde janeiro deste ano com o monitoramento dos 15 bairros passíveis de alagações devido a subida do rio Negro.

O secretário-executivo da pasta, Cláudio Belém, ressaltou que a Defesa Civil de Manaus, mesmo durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, mantém os atendimentos emergenciais, monitoramentos das áreas passíveis de alagação e de risco e a Central de Emergência 199, durante 24 horas. “Continuamos as ações emergenciais e da Operação Cheia com todos os equipamentos necessários e tomando todas as medidas preventivas para a segurança dos servidores, conforme determina o prefeito Arthur Virgílio Neto”, ressaltou.

De acordo com a diretora de Operações do órgão, Bibiane Araújo, no caso das pontes, elas são construídas conforme a avaliação e monitoramento realizado pela Defesa Civil nas áreas passíveis de alagação. “Temos monitorado essas áreas, verificando a necessidade de construção de pontes provisórias nos bairros atingidos pela subida do rio Negro em nossa cidade”, informou.

Monitoramento

A Defesa Civil de Manaus acompanha mensalmente, desde o mês de março, os alertas de previsão de cheia do rio Negro divulgados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). O último alerta está previsto para a próxima sexta-feira, 29, onde a pasta irá avaliar um novo planejamento para a terceira fase da operação Cheia deste ano. A cota de hoje, 26, do rio Negro está na marca de 28,07 metros.

Comentarios