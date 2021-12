Prefeitura de Manaus entrega o maior presépio natalino em movimento do Brasil

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), entregou, nesta quarta-feira, 8/12, um presépio de 35 metros, na orla da Ponta Negra, considerado o maior do Brasil.

Assinado pelo artista parintinense Rossy Amoedo, o presépio natalino, instalado na praça central do complexo turístico Ponta Negra, conta com 19 bonecos gigantes em movimento, sendo seis Reis Magos, Maria, mãe de Jesus, camelos, burros, vacas e anjos de 14 metros.

A inauguração do presépio gigante contou com fanfarra natalina e apresentação de tenores com canções de Natal.

“Essa programação de Natal foi pensada desde julho com muito carinho. E o artista de Parintins, Rossy Amoedo, nos trouxe essa concepção, para que toda a cidade de Manaus pudesse apreciar. São mais de 100 artistas envolvidos diretamente. Temos ainda a balsa, com um presépio flutuante, que vai chegar em toda zona rural, levando alegria e brinquedos”, afirmou o prefeito David Almeida.

O presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que, na sexta-feira, 10/12, acontece o Paço Cultural Natal das Águas, com apresentação de diversos artistas locais, a partir das 17h, na praça Dom Pedro II, Paço da Liberdade, Centro Histórico de Manaus. “Esse momento é especial, já que Manaus ainda não tinha tido um Natal tão diferenciado. A partir de sexta-feira, começaremos com uma programação autoral, muito especial e, no domingo, teremos outra programação na zona Sul, no bairro Educandos, com uma árvore de Natal especial”, afirmou.

No último domingo, 5/12, foi entregue, também na Ponta Negra, a árvore de Natal de 40 metros com a presença do Papai Noel. Aos poucos, a capital vai ganhando o brilho e as luzes do Natal deste ano. Já foram entregues 30 ônibus articulados e carros coletores de resíduos, enfeitados com luzes em LED e decoração típica. Também já foi inaugurado o “Ballet das Águas”, espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do Natal, todas sincronizadas, no chafariz localizado na orla da Ponta Negra.

Presépio

O maior presépio natalino do Brasil é assinado pelo artista parintinense Rossy Amoedo e o responsável pelos movimentos dos bonecos é Marlúcio Pereira.

“Nunca tinha sido feito um presépio nessa escala. Trouxemos artistas de Parintins, mas os artistas de Manaus também estiveram envolvidos nesse processo. Eletricistas, artesãos, escultores, soldadores, sendo quase 100 pessoas envolvidas diretamente, para que a estrutura se tornasse um atrativo cultural em Manaus”, declarou o artista.

O presépio, que tem Reis Magos, Maria de Nazaré, Estrela-Guia, Sagrada Família e anjo, totalizando 19 bonecos que fazem o movimento ao redor do Menino Jesus com dimensão de boca de cena de 35 metros e 15 metros de altura.