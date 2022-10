Prefeitura de Manaus emite nota lamentando morte de estudante

MANAUS — O estudante Ismael de Souza Sales, 11 anos, que estudava no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Dr. José Aldemir de Oliveira, no conjunto João Paulo, zona leste de Manaus, morreu na última sexta-feira (21) após ter sido agredido fisicamente nas dependências da escola por um colega depois de um torneio de handebol no município de Iranduba, a 27 km de Manaus.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) lamentou profundamente a morte do estudante e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. A 31ª Delegacia Interativa de Polícia está investigando o caso.

Veja a íntegra da nota:

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lamenta profundamente a morte do estudante Ismael Souza Sales, aluno do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) José Aldemir de Oliveira, ocorrido na última sexta-feira, 21, no município de Iranduba.

A Semed informa que, desde o início, está prestando total suporte à família, em solidariedade neste momento de dor.

O estudante Ismael Souza pertencia a turma do 6° ano B, vespertino. Seu último registro de presença na escola foi na última terça-feira, dia 18.

A Semed está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

