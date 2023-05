Prefeitura de Manaus divulga primeira parcial das inscrições para as novas vagas em creches

A Prefeitura de Manaus registrou 2.845 inscrições no site inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br, até as 18h desta sexta-feira, 19/5, que dão direito a concorrer a vagas em três creches municipais novas, que ainda serão inauguradas, e na unidade do Sesi do Distrito Industrial, em uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ao todo, são ofertadas 1.380 vagas para crianças de 1 a 3 anos que estudarão ainda em 2023 na rede municipal de ensino. As inscrições iniciaram nesta sexta-feira, às 8h.

De acordo com a secretária de Educação, professora Dulce Almeida, essa ação é um esforço da gestão municipal no sentido de entregar à população mais vagas para uma fase de ensino de grande anseio.

“Estamos empenhados para atender o maior número de crianças possível. Essas 1.612 vagas para creche e pré-escola ainda estão longe de serem o ideal, mas todos os esforços estão sendo feitos para a abertura de novas vagas, seja ajustando nossos Cmeis que podem atender o maternal III, seja a construção de novas creches ou por meio de convênios com instituições como o Sesi. Até o final do ano serão seis creches entregues e isso vai dobrar o número de vagas ofertadas no início do ano, seguindo critérios realizados em conjunto com os órgãos de controle”, acrescentou Dulce.

Vagas

Das 1.380 vagas, serão ofertadas 612 nas creches municipais localizadas na rua Carlos Coutinho, conjunto Jardim Versalles, no Planalto, na zona Oeste; na rua Jazira, conjunto Cidadão V, Nova Cidade; e rua Lameque, loteamento Santa Tereza, Santa Etelvina, ambas na zona Norte.

Além dessas unidades próprias, serão 768 vagas para a unidade do Sesi, que fechou uma parceria com a Prefeitura de Manaus para oferta de vagas para a Educação Infantil. A escola está localizada na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, 1.531, Distrito Industrial I.

Na unidade do Sesi, além das vagas disponíveis para a fase Creche, foram abertas 232 vagas de pré-escolar, disponíveis, desde esta sexta-feira, 19/5, pelo link matriculas.am.gov.br, até as 23h59 do dia 23/5.