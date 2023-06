Prefeitura de Manaus disponibiliza 40 vagas gratuitas para curso de ‘Higienização a Seco’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Grupo de Negócios Amazonas, disponibiliza, nesta terça-feira, 20/6, 40 vagas gratuitas para curso profissionalizante de “Higienização a Seco”, voltado a empreendedores e potenciais empreendedores residentes em Manaus, que tenham a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

A atividade integra o projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”, que tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico de empreendedores.

“Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se capacitar na área. Caso você não tenha conseguido se inscrever nas edições anteriores, essa é a sua chance de participar e se profissionalizar. Estamos oferecendo mais 40 vagas para atender à demanda da população”, ressaltou o diretor do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Os interessados devem ler integralmente o edital e realizar a pré-inscrição no link. A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme descrito no edital. O resultado dos selecionados será divulgado na quinta-feira, 22.

O curso será realizado presencialmente, no período de 26 a 30/6, das 13h às 17h, no Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul.