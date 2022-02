Prefeitura de Manaus decreta ponto facultativo na semana do Carnaval 2022

A Prefeitura de Manaus publicou o ponto facultativo por conta do Carnaval 2022 a ser seguido pelos órgãos e entidades da administração municipal. O decreto foi assinado pelo prefeito David Almeida.

Diferente do ano passado, o feriado e os pontos facultativos do Carnaval deste ano foram mantidos em Manaus. No entanto, pelo segundo ano seguido, a capital não contará com festas de rua, por conta do aumento de casos de Covid-19.

Ficou estabelecido que nos dias de ponto facultativo, os gestores deverão instituir o horário das unidades, de acordo com a relevância de interesse da população.

Dessa forma foi mantido o feriado de Carnaval, em 1º de março, previsto na Lei nº 448, além dos pontos facultativos na segunda-feira (28) e Quarta-Feira de Cinzas (2).