Prefeitura de Manaus decidirá sobre o Réveillon até o dia 12/12

O prefeito de Manaus, David Almeida, declarou em coletiva de imprensa na segunda-feira, 29/11, no Palácio do Planalto, em Brasília, que a prefeitura analisa a liberação das festas de fim de ano com muita cautela e trabalha, junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com base em dados estatísticos e de contágio da nova variante Ômicron, do novo coronavírus, para autorizar o Réveillon “Virada da Esperança” 2022, com segurança para toda a população.

Segundo o prefeito, a decisão sobre a realização ou cancelamento do evento será tomada e divulgada entre os próximos dias 10 e 12/12. “Nós já temos a contratação de um evento para o Réveillon, mas estamos analisando a possibilidade da liberação ou não do Réveillon e também do Carnaval na nossa cidade”, afirmou.

O prefeito acrescentou, ainda, que Manaus vive um momento diferente do início da pandemia e já tem 74% da população completamente vacinada contra a Covid-19. “Já fizemos vários eventos-testes, mas cautela e prudência são nossas aliadas nesse momento”, frisou.

Sobre a realização do Réveillon “Virada da Esperança”, ele esclareceu que apesar de o evento estar contratado e parcialmente pago, não haverá problemas em adiá-lo para uma data posterior, caso seja necessário cancelar em virtude da pandemia. A prioridade é a segurança da população. “Manaus sofreu muito no início desse ano e nós não queremos que isso retorne”, observou.

Máscaras

Indagado pelos jornalistas sobre a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos, o prefeito David Almeida reafirmou que segue as orientações do Comitê da Semsa.

O prazo divulgado pela secretaria é de flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos quando Manaus atingir um percentual entre 75% e 80% da população completamente vacinada contra a Covid-19.

“Estamos bem próximos disso. Quando chegarmos, vamos analisar com prudência, cautela e responsabilidade a não exigência de máscaras em locais abertos. Hoje estamos com 74%”, pontuou o prefeito.

