Prefeitura de Manaus convoca voluntários para escolas da zona rural rodoviária

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para assistentes voluntários de alfabetização, do programa “Tempo de Aprender”. A publicação está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.592, na página n° 11.

Os selecionados devem comparecer à sede da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, no bairro Flores, zona Centro-Sul, a partir da terça-feira, 30/5, até quarta-feira, 31/5, das 8h às 12h e 13h às 17h, para orientação em relação aos procedimentos de lotação.

Desta vez, os candidatos atuarão em sete escolas da zona rural rodoviária. A iniciativa é desenvolvida pelo governo federal, sendo a Semed a instituição executora da ação, a qual tem o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país, trabalhando as habilidades da leitura e da escrita, conforme explicou a coordenadora local da ação, Lourdes Lira.

“A partir dessa convocação, os candidatos precisam comparecer nos dias 30 e 31 de maio, na DDZ selecionada, para serem encaminhados às escolas onde vão atuar. Na escola, o candidato vai assinar o termo de compromisso e serviço voluntário para, assim, iniciar as atividades como assistente voluntário de alfabetização do programa ‘Tempo de Aprender’”, explicou a educadora.