Prefeitura de Manaus convoca candidatos do Mais Médicos para apresentação na Semsa

A Prefeitura de Manaus convoca 256 candidatos do Programa Mais Médicos para o Brasil alocados para o município, para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) até sexta-feira, 23/6. Excepcionalmente para os inscritos com registro profissional em trâmite, o prazo será até 30/6.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.607, de sexta-feira, 16/6, disponível para consulta no LINK, e o resultado definitivo da alocação dos candidatos nesta fase do programa (28º ciclo) pode ser consultado no site http://maismedicos.gov.br/resultados.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, comemora a convocação dos novos profissionais e destaca o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde na capital amazonense com o reforço nos quadros das unidades de saúde da secretaria.

“Estamos muito felizes, pois esse reforço vai nos permitir aprimorar o atendimento ofertado à população e ampliar a cobertura da atenção básica, levando serviços de saúde para as populações que mais necessitam de assistência”, assinalou a secretária.

Ao todo, 378 candidatos se inscreveram para as 256 vagas para atuação em Manaus oferecidas pelo programa do governo federal. Após a apresentação, avaliação de documentos e checagem de pré-requisitos, os bolsistas convocados no atual edital da Semsa estarão aptos para atuar nas unidades de saúde gerenciadas pela secretaria.

Conforme a técnica da Diretoria de Atenção Primária da Semsa, Meiriane Ferreira, a secretaria ficará responsável por validar e homologar a inscrição dos bolsistas no Sistema de Gerenciamento de Programas do Ministério da Saúde, e depois disso eles serão lotados na rede municipal, segundo a necessidade das unidades.

“Eles irão para unidades com maior carência de profissionais, principalmente nos Distritos de Saúde Leste e Norte, onde há maior concentração populacional e vazios assistenciais”, afirma.

Convocados

Dentre os 256 bolsistas alocados para atuação em Manaus, estão sendo convocados neste mês apenas os profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado no país, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), que têm prioridade no Mais Médicos, e ainda os formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, que já tenham passado pelo Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) em edições anteriores do programa.

Os demais bolsistas alocados para Manaus deverão se apresentar para iniciar as atividades somente no mês de agosto, após realizar o curso de formação em Brasília, conforme cronograma do Ministério da Saúde.

Manaus tem hoje 17 bolsistas remanescentes de ciclos anteriores do Mais Médicos e que foram recontratados neste mês de junho pelo programa federal, já em seu novo formato. Eles seguirão atuando na rede municipal ao lado dos novos profissionais selecionados pelo Ministério da Saúde.

Procedimentos

Conforme o edital de convocação da Semsa, os candidatos cujos nomes constam no resultado final do chamamento público do Mais Médicos, divulgado nesta segunda-feira, 19/6, e que tenham confirmado o interesse em atuar no programa junto ao Ministério da Saúde, devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para se cadastrar e inserir os documentos requeridos no processo de admissão.

Após o cadastro e inclusão dos documentos por meio do site, o candidato deve comparecer no auditório da Semsa Manaus, na sede da secretaria, situada na avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, munido de RG e CPF, para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

Os candidatos devem comparecer na secretaria a partir desta terça-feira, 20/6, até o dia 23/6, das 8h às 14h, no horário local. Para os candidatos ainda em processo de emissão do Registro Profissional, excepcionalmente, o prazo se encerra no dia 30/6, no mesmo endereço e horários.

A Secretaria alerta, ainda, que a entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial pelo médico, não sendo admitida a entrega por procurador ou representante.

Para conferir o edital de convocação, com a lista de documentos requeridos para o processo de admissão, basta acessar a edição do DOM da sexta-feira, 16/6, disponível no site dom.manaus.am.gov.br. Mais informações podem ser obtidas ainda no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br.

Programa

O edital do Mais Médicos foi publicado no dia 22 de maio, com 5.970 vagas distribuídas para 1.994 municípios brasileiros. Mais de 34 mil profissionais se inscreveram no programa, sendo 30.175 brasileiros e 3.895 médicos estrangeiros com registro no exterior.

O novo edital do programa, criado em 2013, trouxe novidades como o aumento no tempo de contrato, de três para quatro anos, a especialização em Medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família.

Os participantes do Mais Médicos recebem bolsa-formação do Ministério da Saúde no valor de R$ 12.386,50, por 48 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. Os profissionais recebem, ainda, auxílio moradia (se oriundos de outras cidades/Estados) e alimentação, pagos pelos municípios; em Manaus, os valores dessas chamadas contrapartidas municipais são de R$ 1.200 e R$ 550, respectivamente.