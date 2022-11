Prefeitura de Manaus chama motoristas para quitarem débitos de multas de trânsito

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), comunica aos condutores de veículos que estão com débitos de multas de trânsito para que busquem sanar as irregularidades. Caso o motorista não se regularize, além de não poder licenciar o veículo anualmente, será incluído na dívida ativa do município.

“A Prefeitura orienta aos motoristas que estão com multas nos seus veículos, que busquem sanar seus débitos junto ao IMMU. O proprietário pode se dirigir à sede do órgão e ver os valores e formas de pagamentos para que sejam evitados constrangimentos, caso seu veículo venha ser removido ao parqueamento”, informou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Os condutores continuam a ter opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes. Todas as bandeiras são aceitas para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, na rua Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

As multas podem ser pagas por meio de PIX disponibilizado no próprio documento de notificação de penalidade que é enviada pelos Correios na residência do proprietário.

Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR-Code que deve ser escaneado pelo aplicativo bancário para leitura do código. Os autos de infração também podem ser acessados pelos condutores no SITE, clicando no item “Consultas”, no botão “Multas de trânsito”. Em seguida, fornecer dados como o número de Renavam ou chassi do veículo, ou ainda o número do auto de infração. Com o fornecimento de um destes dados, os condutores poderão baixar a multa que, ao ser impressa, terá na parte de baixo à direita um QR-Code para fazer o pagamento por meio de PIX.

O IMMU disponibiliza várias opções para quitar as multas de trânsito. Os motoristas podem procurar os postos do Banco do Brasil dentro dos estabelecimentos comerciais conveniados para realizar os pagamentos de taxas e multas de trânsito. A lista dos endereços onde estão localizados e os postos de convênios, pode ser conferida no LINK.

