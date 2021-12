Prefeitura de Manaus cancela queima de fogos do Réveillon

Como forma de combate ao aumento no número de casos de Influenza tipo A sazonal (H3N2) e para evitar aglomerações pela capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira (17), o cancelamento da tradicional queima de fogos da Virada de Ano, que aconteceria em 12 pontos espalhados pela cidade. A decisão ocorreu após reunião com os gestores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na sede da pasta, localizada na avenida Maceió, zona Centro-Sul.

“Devido ao aumento no número de casos de Influenza e da nova variante do coronavírus, estou anunciando, ouvindo as orientações da ciência e da medicina, o cancelamento a queima de fogos que aconteceria em diversos pontos da cidade na Virada de Ano. A cautela e a prudência são os nossos dois maiores aliados neste momento. Faremos tudo para resguardar a segurança e a saúde da população manauara. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo”, enfatizou Almeida.

*Com informações da assessoria