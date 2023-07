Prefeitura de Manaus alerta para golpe de falso emprego na Semad

A Prefeitura de Manaus alerta para um golpe que está sendo aplicado na cidade, com a oferta de emprego de motorista na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Os golpistas fazem contato por meio de ligações e de aplicativo de mensagens, se identificando como servidores da Semad, oferecendo vaga, com salário de R$ 4 mil, solicitam o envio de cópias de documentos e a transferência, via PIX, do valor de R$ 119, que seriam usados para pagar um suposto curso de direção defensiva no Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Os números de celulares utilizados são 984261973, para ligação, e 98548-9089, ambos com DDD de Manaus e foto de perfil da Semad. Os golpistas usam o nome do titular da Semad, Ebenezer Bezerra, e de uma mulher, que não é servidora da prefeitura, Clara Reis.

A prefeitura orienta a quem receber esse tipo de contato, que denuncie imediatamente à Delegacia Especializada em Crimes Virtuais e que, em nenhuma hipótese, envie cópias de documentos ou pague qualquer valor solicitado.