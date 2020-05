Prefeitura de Manaus abre seleção emergencial e temporária

A Prefeitura de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), está com inscrições abertas para contratação emergencial e temporária de recursos humanos, por meio do edital de credenciamento publicado, ontem 4/05, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 483.

O edital prevê duração mínima de seis meses para o desenvolvimento das funções, podendo ser prorrogado enquanto perdurar a pandemia, desde que não exceda dois anos. O objetivo é atender as necessidades dos serviços de acolhimento de imigrantes Indígenas Warao, atuando em escutas qualificadas, encaminhamentos, orientações, atendimentos e acompanhamentos necessários nos espaços.



INSCRIÇÕES E VAGAS

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 6/5 (quarta-feira), os candidatos devem analisar os documentos solicitados conforme a vaga desejada e encaminhar em anexo PDF para o email: semasc.gabinete@gmail.com.

Para funções de nível superior estão sendo oferecidas as seguintes vagas, (8) técnicos de serviço social, (4) técnicos de psicologia, (2) coordenadores de equipamentos sociais ou casas de acolhimento. Um dos requisitos é ter espanhol fluente. Para o nível médio são oferecidas vagas, (12) cuidadores sociais, (2) assistentes administrativos. As vagas de nível médio também exigem espanhol fluente dos candidatos. Todas as funções terão formação de cadastro reserva e exigem comprovação de documentos específicos solicitados no edital. Vale ressaltar, que não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, ou que estejam no grupo de risco, tais como portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade. Para mais informações consulte o site http://dom.manaus.am.gov.br/ (edital 4831 de 04/05) *Com informações da assessoria

Comentarios