Prefeitura de Manaus abre seleção de empresas para o Dimicro

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), disponibilizou o edital de seleção para empresas que irão ocupar os galpões situados no Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro). Os interessados devem apresentar as documentações exigidas de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, até dia 30/6, na sede do órgão, localizada na rua Rio Jamary, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital.

No total, o espaço abriga 29 galpões, sendo 10 medindo 235,73 metros quadrados; 10 medindo 94,78 metros quadrados e nove medindo 212,13 metros quadrados. O Dimicro também conta com áreas comuns, como refeitório, sala de qualificação e descompressão, auditório, vestiários e estacionamento. O local será destinado exclusivamente à instalação de empreendimentos do segmento industrial, com concessão no período de 36 meses, podendo ser prorrogado uma única vez.

“Nesse processo de seleção estamos abrindo para microempresas e empresas de pequeno porte, que possuem instalações em Manaus. Estamos realizando um trabalho totalmente transparente, para que essas empresas possam operar naquele espaço, contribuindo para o desenvolvimento econômico industrial”, destacou Radyr Júnior, titular da Semtepi.

Conforme o edital, a seleção será feita por meio de três lotes, sendo que cada empresa poderá inscrever apenas uma proposta para um número de lote. Todas as documentações das propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados.