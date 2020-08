Prefeitura de Iranduba lança concurso público

A Prefeitura de Iranduba (a 19,8 quilômetros de Manaus) publicou edital de concurso público para preenchimento de 221 vagas e formação de cadastro de reserva na área da educação. Os cargos são de professor e auxiliar de serviços gerais.

Os salários são de R$ 1.449,63 para os cargos de professor com carga horária semanal de 20h. Para auxiliar de serviços gerais a remuneração é de R$ 1.119,16 com jornada semanal de 40h. Do total de vagas, 10% são destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas estão distribuídas na sede do município e em comunidades rurais.

Veja o edital AQUI

Inscrições

As inscrições começam no dia 31 de agosto e vão até 9 de outubro de 2020, pelo site do Instituto Merkabah (merkabah.selecao.net.br). O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para a vaga de auxiliar de serviços gerais e de R$ 100 para professor.

Os candidatos para todos os cargos farão uma prova objetiva (40 questões para auxiliar de serviços gerais e 50 questões para professor) e haverá uma prova de títulos somente para os cargos de Professor. A prova objetiva está marcada para o dia 8 de novembro de 2020, com conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Conhecimentos Específicos, Conhecimentos Gerais (para Auxiliar de Serviços Gerais) e Legislação e Didática Geral (Professor). A entrega dos títulos será no período de 16 a 20 de novembro de 2020.

Vagas

Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano

Educação Infantil: 55 vagas;

1º ao 5º ano: 82 vagas;

Total: 137 vagas

Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano)

Língua Portuguesa: 14 vagas;

Matemática: 17 vagas;

Ciências: 6 vagas;

Geografia: 5 vagas;

História: 5 vagas;

Educação Física: 7 vagas;

Língua Inglesa: 8 vagas;

Total: 62 vagas

Auxiliar de serviços gerais: 12 vagas

*Com informações da assessoria

