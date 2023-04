Prefeitura de Barreirinha realiza Processo Seletivo com mais de 100 vagas disponíveis

A Prefeitura de Barreirinha, no estado do Amazonas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), torna pública a realização do novo Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de ensino médio completo.

Segundo o edital, esta seleção busca preencher 107 vagas dentre os cargos de agente comunitário de saúde (102) e agente de combate às endemias (5), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de até 40 horas, com remuneração mensal no valor de R$ 2.604,00.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 11 a 26 de abril de 2023, até às 23h59 do último dia, observado o horário oficial do município de Barreirinha, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Merkabah, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 35. Os pedidos de isenção poderão ser solicitados no período de 11 a 13 de abril de 2023.

A classificação dos candidatos inscritos consistirá em duas etapas compostas por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, caracterizada por 40 questões nos conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e prova de títulos, de caráter classificatório, que consistirá em análise de currículo Vitae.

Vale ressaltar que a prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 21 de maio de 2023, às 8h e às 14h e terá três horas de duração. Além disso, dentre o quantitativo de vagas ofertadas na seleção, há chances reservadas às pessoas que se enquadram nos requisitos estabelecidos no edital.

O presente Processo Seletivo terá validade de dez meses e poderá ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação da homologação.

Confira aqui EDITAL DO CONCURSO